Scossa di terremoto intensamente avvertita dalla popolazione in provincia di Cuneo: i dati ufficiali INGV

Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2020, esattamente alle ore 21:52, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Balsorano , in provincia de L’Aquila , con ipocentro a 14 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 65 chilometri a sud de L’Aquila, a 67 chilometri a nord-est di Latina, a 69 chilometri ad est di Velletri e a 69 chilometri ad est di Tivoli.

Nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, alle ore 06:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Piemonte , esattamente a Neive , in provincia di Cuneo , con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 22 chilometri a sud-ovest di Asti, a 46 chilometri a sud-est di Moncalieri, a 46 chilometri ad ovest di Alessandria e a 52 chilometri a sud-est di Torino.

Nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 18 gennaio 2020, esattamente alle ore 15:12, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Calabria , a Papasidero , in provincia di Cosenza , con ipocentro a 272 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 73 chilometri a nord-ovest di Cosenza e a 85 chilometri a sud di Potenza.

Sempre nella giornata di ieri, sabato 18 gennaio 2020, esattamente alle ore 09:28, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ad Antillo , in provincia di Messina , con ipocentro a 22 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato a 35 chilometri a sud-ovest di Messina, a 36 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 42 chilometri a nord di Acireale e a 55 chilometri a nord di Catania.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di magnitudo pari o superiore a 6.0. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo”, potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.