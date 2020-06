Scossa di terremoto M 3.4 nella zona del Monte Bianco: i dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa M 3.4 nella zona del Monte Bianco

Nella giornata di oggi, martedì 23 giugno 2020, esattamente alle 08:25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nella zona del Monte Bianco, con ipocentro a 10. Stando a quanto si legge su “AostaSera.it” e come riferito dall’INGV, l’epicentro del terremoto è stato localizzato in Alta Savoia. Inoltre, va sottolineato come il sisma in questione sia stato nettamente avvertito anche in Valle D’Aosta.

Terremoto, scossa in provincia di Piacenza

Nella giornata di oggi, martedì 23 giugno 2020, esattamente alle ore 03:15, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 a Cerignale, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Cerignale, a 4 chilometri da Corte Brugnatella, a 7 chilometri da Coli e a 8 chilometri da Ferriere. Il sisma, inoltre è stato localizzato a 47 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 48 chilometri a nord-est di Genova, a 60 chilometri a sud-est di Pavia e a 68 chilometri ad est di Alessandria.

Terremoto, ieri scossa nel distretto Tirreno Meridionale

Nella serata di ieri, lunedì 22 giugno 2020, alle ore 22:38, si è verificato un sisma di magnitudo 2.1 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 152 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 40 chilometri a nord di Messina, a 50 chilometri a nord di Reggio Calabria, a 82 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme e a 99 chilometri ad ovest di Catanzaro.