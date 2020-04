Intensa scossa di terremoto fa tremare migliaia di persone: sisma ampiamente avvertito dalla popolazione. Città colpite e dati ufficiali della scossa in Albania

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 02:50, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche , esattamente a Castelsantangelo sul Nera , in provincia di Macerata , con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 37 chilometri ad est di Foligno,a 52 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 56 chilometri a nord-est di Terni e a 64 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.

Nella giornata di oggi, dunque, alle 06:30 (ora locale), si è verificata una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Albania , con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 8 chilometri a sud-est di Maliq (Albania, 3.800 abitanti), a 7 chilometri ad ovest di Korce (Albania, 58.300 abitanti) e a 107 chilometri a sud-est di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, esattamente alle 06:30 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Albania , con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato da “Emsc.eu”, il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale.

Terremoto, scossa in provincia di Napoli

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 02:50, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Campania, esattamente a Pozzuoli, in provincia di Napoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 5 chilometri a sud-est di Pozzuoli, a 9 chilometri a sud-ovest di Marano di Napoli, a 9 chilometri ad ovest di Napoli e a 13 chilometri a sud-ovest di Giugliano in Campania.

Terremoto, scossa in provincia di Foggia

Nella nottata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, esattamente alle ore 02:50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Puglia, esattamente a Carpino, in provincia di Foggia, con ipocentro a 22 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 17 chilometri a nord di Manfredonia, a 42 chilometri ad est di San Severo, a 44 chilometri a nord di Foggia e a 57 chilometri a nord di Cerignola.