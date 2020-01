Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione: tantissime segnalazioni, zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scosse in provincia di Alessandria e Cuneo Questa mattina vi è stata una doppia scossa di terremoto in Piemonte. L’ultima in ordine di tempo si è verificata alle ore 08:59, quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, con ipocentro a 36 chilometri a nord di Genova, a 36 chilometri a sud-est di Alessandria, a 53 chilometri a sud di Pavia e a 62 chilometri a nord-est di Savona. Alle ore 06:22, invece, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Piemonte, esattamente a Neive, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 22 chilometri a sud-ovest di Asti, a 46 chilometri a sud-est di Moncalieri, a 46 chilometri ad ovest di Alessandria e a 52 chilometri a sud-est di Torino. Entrambe le scosse di terremoto sono state nettamente avvertite dalla popolazione, con tante segnalazioni apparse sui social network. Terremoto, ieri sera scossa in provincia de L’Aquila Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2020, esattamente alle ore 21:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Abruzzo, esattamente a Balsorano, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 65 chilometri a sud de L’Aquila, a 67 chilometri a nord-est di Latina, a 69 chilometri ad est di Velletri e a 69 chilometri ad est di Tivoli. Terremoto, ieri scossa in provincia di Cosenza Ieri pomeriggio, invece, esattamente alle ore 15:12, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Calabria, a Papasidero, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 272 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 73 chilometri a nord-ovest di Cosenza e a 85 chilometri a sud di Potenza.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Messina Ieri, sabato 18 gennaio 2020, alle ore 09:28, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, esattamente ad Antillo, in provincia di Messina, con ipocentro a 22 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 35 chilometri a sud-ovest di Messina, a 36 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 42 chilometri a nord di Acireale e a 55 chilometri a nord di Catania.

Terremoto, stanotte scossa in provincia di Catanzaro Nel corso della nottata di oggi, alle ore 01:27, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria, esattamente ad Albi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 18 chilometri a nord di Catanzaro, a 28 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 40 chilometri a sud-est di Cosenza e a 43 chilometri ad ovest di Crotone.