Scossa di terremoto nettamente avvertita in provincia di Ascoli Piceno: i dati ufficiali INGV

Terremoto,scossa in provincia di Ascoli Piceno

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 14:26, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche, esattamente ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli-Piceno, con ipocentro a 19 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito nell’Ascolano e, stando a quanto riportato da “Piceno News 24”, la scossa è stata avvertita distintamente anche ad Ascoli. L’evento sismico è stato localizzato a 25 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 47 chilometri a nord de L’Aquila, a 64 chilometri ad est di Foligno e a 65 chilometri ad ovest di Montesilvano.

Terremoto, scossa in provincia di Udine

Nella mattinata di oggi, esattamente alle ore 08:22, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.3 in Friuli-Venezia Giulia, esattamente a Forni di Sopra, in provincia di Udine, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 49 chilometri a nord di Pordenone, a 61 chilometri a nord-ovest di Udine, a 86 chilometri a nord-est di Treviso e a 97 chilometri ad est di Bolzano.

Terremoto, sciame sismico nella Costa Ionica Catanzarese

Tra la giornata di ieri, martedì 11 febbraio 2020, e quella di oggi, mercoledì 12/02, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nel distretto Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro), con 9 scosse di terremoto che si sono verificate tra le 10:33 di ieri e le 08:22 di oggi, di magnitudo compresa tra 2.0 e 3.4 e ipocentro tra 11 e 31 chilometri di profondità. Il sisma di maggiore intensità (M 3.4) si è verificato nella serata di ieri sera ed è stato localizzato dall’INGV a 25 chilometri ad est di Catanzaro, a 27 chilometri a sud-ovest di Crotone, a 50 chilometri ad est di Lamezia Terme e a 74 chilometri a sud-est di Cosenza.