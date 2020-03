Scossa di terremoto nettamente avvertita in provincia di Belluno: i dati ufficiali INGV

Nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2020, esattamente alle ore 06:00, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Modena , con ipocentro a 29 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri a nord-est di Modena, a 12 chilometri a sud-est di Carpi, a 25 chilometri ad est di Reggio Emilia e a 38 chilometri a nord-ovest di Bologna

Nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2020, esattamente alle 06:57, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Sovramonte , in provincia di Belluno , con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 53 chilometri a nord-ovest di Treviso, a 55 chilometri ad est di Trento, a 60 chilometri a nord-est di Vicenza e a 62 chilometri a sud-est di Bolzano. Poco dopo, alle 07:07, nuova scossa registrata in provincia di Belluno , questa volta di magnitudo 2.0 a Pedavena , con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, scosse in provincia di Reggio Calabria

Questa notte, alle ore 01:41, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Anche ieri, alle ore 05:52 e 08:21, si era verificata una doppia scossa a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, rispettivamente di magnitudo 2.2 e 2.4, con ipocentro a 11 e 13 chilometri di profondità. Alle 08:23, invece, si è registrata un’altra scossa, questa volta a Condufuri, sempre in provincia di Reggio Calabria, questa volta di magnitudo 2.0, con ipocentro a 13 chilometri di profondità.