Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa: zone colpite e dati ufficiali INGV

Sempre nel corso della nottata di oggi, alle ore 03:23, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo, esattamente a Pizzoli, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 13 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 42 chilometri a sud-ovest di Teramo, a 55 chilometri ad est di Terni e a 67 chilometri a nord-est di Tivoli.

Nella nottata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 06:16 e 07:53, si è verificata una doppia scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 2.2 e 2.3 , esattamente ad Albi , in provincia di Catanzaro , con ipocentro a 7 e 8 chilometri di profondità. L’evento sismico di maggiore intensità è stato localizzato a 21 chilometri a nord di Catanzaro, a 29 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 38 chilometri a sud-est di Cosenza e a 44 chilometri ad ovest di Crotone.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, alle 01:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Veneto , esattamente a Bagnoli di Sopra , in provincia di Padova , con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 15 chilometri a nord-est di Rovigo, a 25 chilometri a sud di Padova, a 44 chilometri a sud-ovest di Venezia e a 45 chilometri a nord-est di Ferrara.

Terremoto, doppia scossa in provincia di Perugia

Nella nottata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 02:24, si è verificata una scossa di terremoto in Umbria di magnitudo 2.5, esattamente a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’INGV a 38 chilometri ad est di Foligno, a 47 chilometri a nord-est di Terni, a 50 chilometri ad ovest di Teramo e a 55 chilometri a nord-est de L’Aquila.