Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa: tantissime segnalazioni, zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Pesaro e Urbino

Nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2020, esattamente alle 06:57 (ora locale), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche, esattamente a Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro e Urbino, con ipocentro a 37 chilometri di profondità. L’evento sismico – nettamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato a 19 chilometri a sud-ovest di Fano, a 23 chilometri a sud di Pesaro, a 48 chilometri a sud-est di Rimini e a 52 chilometri ad ovest di Ancona.

Terremoto, scossa registrata in provincia di Campobasso

Questa notte, esattamente alle 00:49, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Molise, esattamente a Sant’Ippolito, in provincia di Campobasso, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 47 chilometri ad ovest di San Severo, a 72 chilometri a nord-ovest di Foggia, a 79 chilometri a sud-est di Chieti e a 82 chilometri a nord di Benevento.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Gubbio

Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile 2020, alle ore 16:33, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria, esattamente a Gubbio, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 32 chilometri a nord-est di Perugia, a 49 chilometri a nord-ovest di Foligno, a 53 chilometri ad est di Arezzo e a 65 chilometri a sud-ovest di Fano.