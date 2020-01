Scossa di terremoto nettamente avvertita in provincia di Pistoia: i dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa in provincia di Pistoia Nel corso della giornata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, esattamente alle ore 20:04, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Toscana, esattamente a Cutigliano, in provincia di Pistoia, con ipocentro ad 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 25 chilometri a nord-ovest di Pistoia, a 36 chilometri a nord-est di Lucca, a 39 chilometri a nord-ovest di Prato e a 48 chilometri a nord-est di Viareggio. Terremoto, scossa in provincia di Lecco Questa sera, esattamente alle ore 20:25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ad Ello, in provincia di Lecco, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 22 chilometri ad est di Como, a 24 chilometri a nord-est di Monza, a 25 chilometri ad ovest di Bergamo e a 29 chilometri a nord-est di Cinisello Balsamo. Terremoto, scossa in provincia di Lucca Questa sera, inoltre, alle ore 19:51, si è verificata un’altra scossa di terremoto in Toscana, questa volta di magnitudo 2.4 a Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, con ipocentro a 53 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 22 chilometri ad ovest di Pistoia, a 22 chilometri a nord-est di Lucca, a 37 chilometri ad est di Viareggio e a 37 chilometri ad ovest di Prato.

Terremoto, scossa in provincia di Rieti Nel corso del pomeriggio di oggi, alle ore 16:21, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio, esattamente ad Amatrice, in provincia di Rieti, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 34 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 38 chilometri ad ovest di Teramo, a 50 chilometri ad est di Terni e a 57 chilometri a sud-est di Foligno.

Terremoto, intensa scossa in provincia di Foggia Nella nottata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, alle ore 04:24, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in Puglia, esattamente a Carpino, in provincia di Foggia, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 21 chilometri a nord di Manfredonia, a 44 chilometri ad est di San Severo, a 48 chilometri a nord-est di Foggia e a 61 chilometri a nord di Cerignola.