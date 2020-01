Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa in provincia di Rimini Nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, esattamente alle ore 17:26, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Montefiore Conca, in provincia di Rimini, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 18 chilometri a sud di Rimini, a 24 chilometri ad ovest di Pesaro, a 34 chilometri ad ovest di Fano e a 39 chilometri a sud-est di Cesena. [multipage] Terremoto, ieri serata scossa in provincia di Pisa Ieri sera, esattamente alle ore 21:17, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, esattamente a Vecchiano, in provincia di Pisa, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Il sisma in questione è stato localizzato a 10 chilometri a sud di Viareggio, a 13 chilometri a nord-ovest di Pisa, a 20 chilometri ad ovest di Lucca e a 26 chilometri a nord di Livorno. Terremoto, ieri scossa in provincia di Enna Nella giornata di ieri, sabato 25 gennaio 2020, esattamente alle ore 15:52, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 46 chilometri a nord-ovest di Catania, a 46 chilometri ad ovest di Acireale, a 60 chilometri ad est di Caltanissetta e a 84 chilometri a nord-est di Gela.

Terremoto, ieri scossa registrata in provincia di Catania Ieri, esattamente alle ore 12:19, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia, esattamente a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Il sisma in questione è stato localizzato a 19 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 28 chilometri a nord di Catania, a 66 chilometri a sud-ovest di Reggio Calabria e a 67 chilometri a sud-ovest di Messina.

Terremoto, scossa intensamente avvertita in Emilia-Romagna Nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020, invece, alle ore 18:02, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nel distretto Costa Ravennate (Ravenna), con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico – nettamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dall’INGV a 13 chilometri ad est di Ravenna, a 36 chilometri a nord-est di Forlì, a 36 chilometri a nord di Cesena, a 42 chilometri ad est di Faenza, a 46 chilometri a nord-ovest di Rimini e a 52 chilometri ad est di Imola.