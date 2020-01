Scossa di terremoto superficiale nettamente avvertita dalla popolazione in Grecia: le città colpite e i dati ufficiali del sisma

Terremoto, scossa nettamente avvertita in Grecia

Nel corso della giornata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, esattamente alle ore 07:08 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nella Grecia meridionale, con ipocentro localizzato ad 1 solo chilometri di profondità.

Terremoto, scossa nettamente avvertita in Grecia: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, alle ore 07:08 (ora locale), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nella Grecia meridionale, con ipocentro superficiale localizzato ad un solo chilometro di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 23 chilometri a sud di Methoni (Grecia, 1.200 abitanti), a 62 chilometri a sud-ovest di Kalamata (Grecia, 26.000 abitanti), a 118 chilometri a sud-ovest di Tripoli (Grecia, 26.600 abitanti) e a 237 chilometri a sud-ovest di Atene (730.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 21 gennaio 2020. In tal senso, nel corso del pomeriggio di oggi, alle ore 16:21, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio, esattamente ad Amatrice, in provincia di Rieti, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato a 34 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 38 chilometri ad ovest di Teramo, a 50 chilometri ad est di Terni e a 57 chilometri a sud-est di Foligno.