Scossa nettamente avvertita in Albania: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020, alle ore 16:59, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto Tirreno Meridionale, con ipocentro a 150 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 40 chilometri a nord di Messina, a 51 chilometri a nord di Reggio Calabria e a 87 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme.

Nella giornata di oggi, dunque, alle 18:13 (ora locale), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Albania , con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 11 chilometri a sud-est di Burrel (Albania, 15.500 abitanti) e a 33 chilometri a nord-est di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Ferrara

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020, alle ore 11:35, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Emilia-Romagna, esattamente a Mirabello, in provincia di Ferrara, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 12 chilometri ad ovest di Ferrara, a 38 chilometri a nord di Bologna, a 38 chilometri a sud-ovest di Rovigo e a 46 chilometri ad est di Carpi.

Terremoto, scossa nel distretto Costa Garganica

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020, alle ore 09:33, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel distretto Costa Garganica (Foggia), con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato a 62 chilometri a nord di Manfredonia, a 66 chilometri a nord-est di San Severo e a 83 chilometri a nord di Foggia.

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Bologna

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020, alle ore 03:19, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Emilia-Romagna, esattamente a Fontanelice, in provincia di Bologna, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 17 chilometri a sud-ovest di Imola, a 26 chilometri ad ovest di Faenza, a 32 chilometri a sud-est di Bologna e a 39 chilometri ad ovest di Forlì.