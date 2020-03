Forte terremoto scuote decine di migliaia di persone: tremano molte città. Diffusi i dati ufficiali del sisma avvenuto in Indonesia

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo, di magnitudo superiore a 5.5, è stata registrata lo scorso 26 febbraio 2020: il sisma, di magnitudo 6.0, è stato localizzato alle 8:33 ore italiane in mare, nei pressi delle coste dell’Indonesia, con ipocentro a 70 km di profondità.

La scossa di terremoto registrata quest’oggi nei pressi delle isole Sumatra è stata localizzata in mare, a pochi km dalla terraferma, con ipocentro a 30 km di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione residente nell’area, anche se non si segnalano danni a cose o persone. Bengkulu e Palembang le città più vicine all’epicentro.

Nella serata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, una forte scossa di terremoto è stata registrata nei pressi delle isole Sumatra, in Indonesia: il sisma, di magnitudo 4.9, è stato registrato alle 20:52 orario italiano. È quanto riporta Emsc.eu .

Le scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, finora: le più intense, di magnitudo 2.8, sono state registrate alle 11:47 a Serrata, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 10 km di profondità, e alle 20:21 a Pedavena, in provincia di Belluno, con ipocentro a 10 km di profondità. Gli altri eventi sismici sono stati di magnitudo inferiore.