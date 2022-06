Sequenza sismica al Centro Italia, nuova allerta per la popolazione? Ecco cosa sta succedendo

Sciame sismico tra Abruzzo e Marche, serie di scosse preoccupano

Una sequenza sismica avvenuta nelle scorse ore al Centro Italia sta tenendo in apprensione gli abitanti di alcune regioni che, ancora scossi dai grandi terremoti degli ultimi anni, temono di rivedere i fantasmi di eventi impossibili da dimenticare. Le scosse in questione sono state rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra il 9 e il 10 giugno 2022: la più intensa è quella di oggi di magnitudo 4.2 al largo della Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) alle ore 13.18, seguita da una alle 13.22 di magnitudo 2.4 e un’altra alle 13.39 di magnitudo 3. Queste scosse, avvenute tra le regioni Marche e Abruzzo, fanno parte di una serie di eventi sismici con lo stesso epicentro che stanno preoccupando i cittadini. Gli esperti però predicano calma.

Il parere degli esperti

“La frequenza degli eventi sismici – ha detto l’esperta dell’INGV Rita Di Giovambattista – non deve alimentare timori. Non è possibile prevedere i terremoti e quindi non possiamo dire se e quando potranno verificarsi altre scosse, né conoscere in anticipo l’evoluzione di una sequenza sismica. Certo, potranno verificarsi nuovi eventi ma al momento non siamo in grado di prevederli”. “Tuttavia – ha proseguito – sappiamo che è un’area interessata in passato da eventi sismici lo sarà ancora e quindi non sono escluse nuove scosse. Al momento non possiamo dire se saranno di intensità maggiore o minore. Di certo non dobbiamo stupirci se gli strumenti faranno registrare nuovi eventi a breve”

La scossa più intensa di oggi

Sulla terraferma l’evento sismico più forte oggi, 10-6-2022, è il terremoto di magnitudo 3.3 ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 21 chilometri, scossa avvenuta a 34 km da Teramo, 57 km da Montesilvano, 65 km da Pescara e 74 km da Chieti.

