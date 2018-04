Sequenza sismica senza fine nel maceratese: ore d’ansia per la popolazione. Dati ingv

Sequenza sismica senza fine nel maceratese: ore d’ansia per la popolazione – Moltissime le scosse che si stanno registrando nell’Italia centrale, esattamente nelle Marche, dopo quella principale delle ore 04.19 di questa notte. L’ansia cresce di ora in ora tra la popolazione locale, perché la terra non smette di tremare. La zona di Muccia (MC) rientra in una delle zone con pericolosità medio-alta, come gran parte dell’appennino centro-meridionale italiano, decisamente sismico. La paura torna ad essere tanta dopo i diversi forti terremoti del passato, l’ultimo quello del 2016. Il ricordo è ancora ben presente e la preoccupazione è tanta. Molte le scosse che continuano a registrarsi in zona, l’ultima di magnitudo 2.5 proprio a Muccia, avvertita chiaramente dalla popolazione e tantissime le segnalazioni di avvertimento delle scosse, soprattutto quella di magnitudo 4.0 sulla scala Richter, descritta da alcuni davvero violenta e preceduta da un forte boato. […]