Sisma al nord: forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione. Dati ufficiali. Paura tra la popolazione

Sisma al nord: forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione. Dati ufficiali – La terra ha tremato in maniera intensa nella nottata al nord Italia, dove pochi minuti prima della mezzanotte un sisma di magnitudo 3.6 è stato avvertito in tutto il Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata localizzata nel comune di Bordano (UD) ed è stata avvertita nettamente in tutte le province della regione, soprattutto in quelle di Udine e Gorizia dove la paura è stata tanta, anche a causa della profondità di soli 7 km del sisma. Il sisma stato avvertito anche nella vicina Slovenia, la zona confinante con l’Italia ed anche in alcune zone del Trentino. I comuni entro i 10 km dall’epicentro dove la gente è scesa anche in strada, sono: Bordano, Venzone, Trasaghis, Gemona del Friuli, Amaro, Osoppo, Cvazzo Carnico, Montenars, Artegn, tutti in provincia di Udine. […]