Sisma al nord: scossa di terremoto registrata a largo della Liguria. Dati ufficiali

Sisma al nord: scossa di terremoto registrata a largo della Liguria – Una moderata scossa di terremoto di magnitudo 2.8, è stata registrata in mare, a pochi km dalla costa, nella Liguria occidentale questa notte alle ore 03.47. La scossa è stata avvertita debolmente nei piani più alti delle abitazioni tra San Remo e Bordighera, nell’estremo ponente ligure. Poche le persone che l’hanno percepita anche perché l’epicentro è stato localizzato in mare ad una trentina di km dalla costa. La zona in questione risulta a bassa sismicità e sono rare le scosse di terremoto lungo la costa ligure, per questo la posizione potrebbe essere interpretata come anomala. […]