Sisma al sud: doppia scossa di terremoto profonda nel basso Tirreno. Tante le scosse che si stanno registrando – Nuove scosse di terremoto si sono registrate tra il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna nella zona del basso Tirreno, tra la Campania e la Sicilia ed altre sparse continuano a registrarsi al meridione. Continua a tremare la zona del basso Tirreno, una nuova doppia scossa è stata registrata ed anche avvertita dalla popolazione. Una prima si è avuta nel pomeriggio di ieri, alle 17.20 nei pressi delle isole Eolie, di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ed avvertita lievemente, nonostante la profondità di 180 km e l’epicentro in mare, nell’isola di Basiluzzo e San Pietro, nelle Eolie. L’altra scossa si è verificata questa notte alle 00.28, nello stesso luogo, appena più a est verso la Calabria. Epicentro in mare, magnitudo 2.0, scossa localizzata a 48 km a nord di Messina e 58 km da Reggio Calabria ma non avvertita dalla popolazione a causa della profondità, di 84 km e dell’epicentro distante dalle coste. […]