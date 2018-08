Sisma al sud: nuove scosse nettamente avvertite al meridione, cresce la paura. Una sequenza sismica senza fine, paura che cresce ora dopo ora. Dati ufficiali

Sisma al sud: nuove scosse nettamente avvertite al meridione, cresce la paura. Una sequenza sismica senza fine, paura che cresce ora dopo ora – Scosse senza sosta in Molise, tra questa notte e la mattinata odierna una decina quelle registrate, comprese entro il terzo grado della scala Richter. La più forte degli ultimi giorni si ebbe dopo la mezzanotte del 21 agosto, sempre a Montecilfone (CB) di magnitudo 3.2 sulla scala Richter. Anche le ultime scosse hanno avuto epicentro compreso tra Montecilfone e Guardialfiera, sempre in provincia di Campobasso. Una sequenza sismica che sembra non avere fine e la paura in zona aumenta ora dopo ora, si teme nuova forte scossa. Trema anche altra zona del sud, continuano infatti le scosse nell’area del basso tirreno, non avvertite dalla popolazione. […]