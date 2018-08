Sisma al sud: scossa di terremoto nettamente avvertita al meridione. Paura in molti comuni del Molise, dati ufficiali, dati ufficiali

Sisma al sud: scossa di terremoto nettamente avvertita al meridione. Paura in molti comuni del Molise, dati ufficiali – Nuova scossa di terremoto nettamente avvertita al meridione, in Molise, magnitudo 3.3 sulla scala Richter. L’epicentro del sisma è stato localizzato sempre nel comune di Montecilfone (CB) ma la scossa è stata avvertita dalla costa all’interno, da Termoli a Campobasso, seppure in maniera non forte nel capoluogo molisano. La profondità del sisma è stata di 22 km ed è stato avvertito in maniera netta in modo particolare nella zona epicentrale. […]