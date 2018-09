Sisma al sud: serie di scosse di terremoto si stanno avvertendo in zona altamente sismica al confine tra Molise e Campania. Dati ufficiali

Sisma al sud: serie di scosse di terremoto si stanno avvertendo in zona altamente sismica al confine tra Molise e Campania – Da circa 36 ore, molte scosse di terremoto si stanno verificando in una zona piuttosto sismica del sud Italia. L’area interessata è quella campana, provincia di Benevento, nei pressi di Pontelandolfo (BN), zona dell’appennino irpino non distante da Campobasso e dal confine con il Molise. L’area interessata è un’altra rispetto al sisma che ha interessato il Molise con epicentro a Montecilfone (CB) ma non così distante. Molte le scosse, tante di tipo strumentali e non avvertibili quindi dalla popolazione, altre invece sopra il secondo grado ben avvertite nella zona epicentrale. La più intensa, di magnitudo 2.8 sulla scala Richter è avvenuta a 00.28 di oggi, avvertita nettamente dalla popolazione, con ipocentro a 10 km. Questi i comuni entro 10 km dall’epicentro: Pontelandolfo, Morcone, Casalduni, Campolattaro, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Sassinoro, Cerreto Sannita, Fragneto Monforte, tutti nel beneventano. […]