Sisma al sud: violenta scossa di terremoto in Molise. Avvertita in gran parte del centro-sud. Magnitudo oltre il quinto grado, possibili danni. Dati ufficiali

Sisma al sud: violenta scossa di terremoto in Molise. Avvertita in gran parte del centro-sud. Magnitudo oltre il quinto grado, possibili danni – Violenta scossa di terremoto pochi minuti fa al sud Italia, sempre in Molise, epicentro in provincia di Campobasso, a Montecilfone. Scossa registrata alle 20.19 ma al momento non ci sono grandissime notizie. La scossa è stata avvertita nettamente su Molise, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania, Marche e parte dell’Umbria. Seguiranno a breve aggiornamenti, possibili danni nella zona epicentrale. […]