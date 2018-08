Sisma: altra violenta scossa di terremoto in Indonesia: la situazione è critica, cresce il numero delle vittime. Dati ufficiali

Sisma: altra violenta scossa di terremoto in Indonesia: la situazione è critica, cresce il numero delle vittime – Altra violenta scossa di terremoto nella zona del Pacifico, in Indonesia con una magnitudo superiore al sesto grado. L’agenzia indonesiana che si occupa di terremoti ha stabilito che la scossa di questa mattina è stata registrata alle 7.30 e ha avuto una magnitudo di 6.2, con epicentro nel nord ovest dell’isola e ipocentro a 12 km di profondità. Altri edifici sono crollati e numerose le persone evacuate, una situazione difficile che va peggiorando ora dopo ora. Ricordiamo che la zona in questione è altamente sismica e ricade nel cosiddetto “anello di fuoco” che come già ricordato più volte è la dimora di alcune delle forze più potenti, imponenti e letali viste sul nostro pianeta e rappresenta la zona con i vulcani attivi più numerosi e potenti del mondo. […]