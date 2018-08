Sisma Umbria: scossa di terremoto avvertita in parte del centro Italia

Sisma Umbria: scossa di terremoto avvertita in gran parte del centro Italia. Dati ufficiali

Sisma Umbria: forte scossa di terremoto avvertita in gran parte del centro Italia – Violenta scossa di terremoto pochi minuti fa al centro Italia, avvertita in molte regioni. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.4. sulla scala Richter ed è stata localizzata a Costacciaro (PG) con gente che si è riversata in strada al momento della scossa. Il sisma è stato avvertito nettamente nelle Marche centro-settentrionali e parte dell’Umbria anche a causa della profondità esigua. Al momento non risultano ulteriori notizie di danni, molta la paura tra la popolazione. […]