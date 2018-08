Sisma in America meridionale: violenta scossa di terremoto fa tremare milioni di persone. La paura sta crescendo di ora in ora. Dati ufficiali

Sisma in America meridionale: violenta scossa di terremoto fa tremare milioni di persone. La paura sta crescendo di ora in ora – Altra violenta scossa di terremoto nella zona dell’America meridionale, in Cile, con la famosa città di Iquique, a 100 km dall’epicentro, dove la scossa è stata avvertita in maniera netta. Il sisma violento è avvenuto nella giornata di ieri ed ha avuto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter. Avvertito nettamente anche in buona parte della Bolivia, vicina all’epicentro della scossa, al confine con il Cile ma anche nella parte meridionale del Perù. Moltissimi i cittadini che si sono riversati in strada, la scossa è stata avvertita da milioni di persone. […]