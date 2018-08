Sisma Indonesia: serie di violentissime scosse anche sull’isola di Lombok. Terrore nella popolazione. Dati ufficiali

Sisma Indonesia: serie di violentissime scosse anche sull’isola di Lombok. Terrore nella popolazione – La terra in Indonesia non smette di tremare ed altre violentissime scosse di terremoto continuano ad interessare l’isola di Lombok, con magnitudo ben superiore al quinto grado, l’ultima di 5.2 questa mattina. Oltre 1.800 le abitazioni danneggiate e le scosse non accennano a placarsi. Una sequenza veramente interminabile: quasi 400 in due settimane, molte percepite dalla popolazione. Sisma che sta creando un impatto devastante sul turismo di un’isola che sperava di diventare la “nuova Bali” e che invece ha visto migliaia di turisti partire nel giro di pochi giorni. Residenti e turisti rimasti che vivono e soggiornano con l’ansia, la terra sta continuando a tremare senza sosta e la paura cresce ora dopo ora. […]