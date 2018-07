Sisma: nuove violente scosse stanno facendo tremare tutto il Medio Oriente. Dati ufficiali

Sisma: nuove violente scosse stanno facendo tremare tutto il Medio Oriente – Il Medio Oriente sta continuando a tremare senza sosta. Sono davvero molte le scosse che si stanno registrando, una delle ultime al confine tra Iran e Iraq, con magnitudo 5.9 sulla scala Richter. La scossa è stata avvertita nettamente in Iran, Iraq e in parte della Turchia orientale, sentita in modo netto anche nella città di Bagdad. Anche nella giornata odierna moltissime le scosse in Iran ma di intensità minore rispetto a quelle che si sono registrate fino alla giornata di ieri. L’ansia nella popolazione sta crescendo di ora in ora e la terra sta continuando a tremare senza sosta. […]