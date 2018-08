Sisma Grecia: scossa di terremoto nel Mediterraneo. L’area continua a tremare senza sosta. Dati ufficiali

Sisma Grecia: scossa di terremoto nel Mediterraneo. L’area continua a tremare senza sosta – Scossa di terremoto nell’area del Mediterraneo, registrata ed avvertita nettamente in Grecia, questa notte, con una magnitudo di 3.5 sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato a 9 km NW di Fíki, 18 km W da Tríkala e circa 140 da Tirana in Albania. Il sisma è stato avvertito nettamente in zona ed entro un raggio di 80 km, essendosi verificato ad una profondità esigua, di soli 2 km. Questa scossa di terremoto è soltanto una delle ultime tra la Grecia, l’Albania e la Turchia, perchè qui la terra da settimane continua a tremare senza sosta, con magnitudo anche ben superiore al quarto grado. Non si segnala comunque nessun danno a persone o cose ma soltanto un po’ di paura. […]