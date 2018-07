Sisma: scossa di terremoto nettamente avvertita in Calabria. Dati ufficiali. Para lungo la costa

Sisma: scossa di terremoto nettamente avvertita in Calabria. Dati ufficiali – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 sulla scala Richter, si è registrata questa notte in Calabria, a largo delle coste della provincia di Vibo Valentia. La scossa è stata localizzata in mare a pochi km da Ricadi (VV) e ad una profondità di 89 km. Netto l’avvertimento da parte della popolazione, da Lamezia Terme a Palmi, in modo particolare lungo la fascia costiera e nei piani più alti delle abitazioni. Non si registrano conseguenze post sisma a causa della profondità abbastanza elevata. […]