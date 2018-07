Sisma: violento terremoto a largo dell’Antartide. Trema zona insolita. Dati ufficiali

Sisma: violento terremoto a largo dell’Antartide. Trema zona insolita – Altra violenta scossa di terremoto nella zona del Pacifico, molto a sud dell’isola di Tasmania, di magnitudo 5.9 sulla scala Richter. La scossa ha avuto una profondità di circa 10 km ed è stata nettamente avvertita nell’antartide, essendo l’epicentro localizzato in mare non distantissimo dai ghiacci del polo sud. A tremare è una zona insolita, infatti qui non sono frequenti scosse di tale intensità ma in passato alcune forti scosse si sono comunque verificate. Nessuna conseguenza ne tanto meno allarme tsunami. […]