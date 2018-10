Terremoto al sud: ci sono danni e feriti a seguito del forte sisma. La situazione

Terremoto al sud: ci sono danni e feriti a seguito del forte sisma. La situazione – Questa notte è tornata la paura in Sicilia per una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 sulla scala Richter. La terra ha tremato per diversi secondi in maniera intensa e la scossa è stata avvertita in tutto il catanese. Non solo tanta paura, ma anche malori e feriti. Ricordiamo che la scossa di terremoto è avvenuta in una zona ad alta pericolosità sismica, una delle più pericolose non solo a livello italiano ma anche europeo. Numerose anche in passato scosse forti di terremoto superiori al quinto grado. Le persone rimaste ferite hanno avuto contusioni, malori o cadute scappando dal terremoto ma fortunatamente non ci sono casi gravi. […]