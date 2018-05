Terremoto al sud: doppia scossa sismica avvertita nettamente al meridione. Dati ufficiali

Terremoto al sud: doppia scossa sismica avvertita nettamente al meridione. Dati ufficiali – Nella giornata odierna due scosse moderate di terremoto sono state avvertite dalla popolazione di parte del sud, poichè poco profonde. La prima scossa alle ore 13.29 in Basilicata, di magnitudo 2.6 sulla scala Richter a Muro Lucano (PZ) avvertita chiaramente dalla popolazione, l’altra quasi contemporaneamente, alle 13.30 in Campania, a Ricigliano (SA) di magnitudo 2.4 avvertita anche in questo caso molto bene nella zona epicentrale. Una doppia scossa ma non sono state le uniche registrate al meridione. Altre scosse registrate nella zona del canale di Sicilia e nel sud della Calabria, in mare e non avvertibili dalla popolazione. […]