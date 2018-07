Terremoto al sud: la terra sta continuando a tremare. Ecco fin dove è stata percepita la forte scossa. Dati ufficiali

Terremoto al sud: la terra sta continuando a tremare. Ecco fin dove è stata percepita la forte scossa – La terra sta continuando a tremare in diverse zone del sud Italia e non soltanto in Calabria, dove questa notte si è verificata una scossa di magnitudo 3.7 sulla scala Richter. Il sisma di questa notte è stato avvertito in tutta la fascia costiera della calabria centro-meridionale tirrenica, da Lamezia terme a Palmi e in modo particolare nelle città di Vivo Valentia, Rosarno, Gioia Turo, Nicotera e Tropea. Paura tra la popolazione ma nessuna conseguenza. La zona risulta a sismicità elevata e sono frequenti scosse con epicentro in mare, come in questo caso, ma piuttosto profonde. Scosse sono state registrate nel corso della giornata odierna tra mattino e primo pomeriggio anche nel catanese, con una scossa superficiale avvertita a Milo, di magnitudo 2.0, nel palermitano e nella zona di Isernia, quest’ultime però non avvertite dalla popolazione. […]