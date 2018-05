Terremoto al sud: le scosse stanno continuando senza sosta. Possibile eruzione a breve? Dati ufficiali

Terremoto al sud: le scosse stanno continuando senza sosta. Possibile eruzione a breve? Dati ufficiali – Le scosse continuano senza sosta nell’area del messinese, in Sicilia, quando da ieri, verso l’ora di pranzo, una scossa di magnitudo 3.1 ha dato inizio ad uno sciame inarrestabile che ancora adesso insiste in zona. Le scosse sono tutte percettibili dalla popolazione epicentrale, soprattutto del comune di Fondachelli Fantina (ME) e adesso qui la gente ha paura. Si guarda con apprensione al grande vulcano, l’Etna, anche se non ci sono i presupposti che possano far pensare ad un’eruzione a breve. […]