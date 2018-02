Terremoto cento Italia: continuano i lavori per realizzare le “Soluzioni Abitative di Emergenza”. Molte già consegnate

Terremoto cento Italia: continuano i lavori per realizzare le “Soluzioni Abitative di Emergenza”. Ancora difficile la situazione nelle aree terremotate del centro Italia dove numerose persone aspettano una sistemazione, dopo lo scandalo di alcune casette consegnate in pesime condizioni. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre 2017, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto richiesta. La Regione Abruzzo ha ordinato 238 Sae per undici comuni; il Lazio 826 per sei comuni; l’Umbria 759 per tre comuni e la Regione Marche ha ordinato 1.839 Sae per ventotto comuni. Proprio domani, martedì 6 febbraio alle ore 10.30 è prevista la consegna di 18 casette SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza): 12 a Capitignano capoluogo e 6 nella frazione di Pago, come richiesto dall’Amministrazione Comunale. Terremoto che resta ben impresso nella mente dei cittadini a causa anche di scosse che di tanto in tanto si registrano in zona. […]