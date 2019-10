Terremoto, dopo l’intensa scossa parla il sismologo INGV: rischio innesco a catena. Zone colpite

Terremoto, ieri sisma 4.0 in provincia di Macerata

Ieri mattina, alle 08:11, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Calabria, esattamente a Caraffa di Catanzaro, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 27 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato ad 11 chilometri ad ovest di Catanzaro, a 16 chilometri a sud-est di Lamezia Terme, a 48 chilometri a sud-est di Cosenza e a 60 chilometri ad ovest di Crotone. MeteoWeb.eu ha intervistato in esclusiva il Professor Antonio Moretti, geologo ed esperto di storia dei terremoti, il quale ha sottolineato come il sisma che registrato ieri dall’INGV si sia verificato su una struttura piuttosto conosciuta, legata alla flessura della placca ionica che si trova sotto la Calabria.

Le parole dell’esperto INGV

Stando a quanto riferito dal Professor Antonio Moretti – intervistato in esclusiva da MeteoWeb.eu – risulta piuttosto complicato capire che tipo di terremoti possa produrre questa struttura dalla quale si è originato il sisma di ieri. E’ possibile che possa riprendere energia anche ora e, di conseguenza, potrebbero verificarsi altri eventi nell’immediato, come accadde nel 1947.

La Calabria sismicamente è divisa in due

Intervistato da MeteoWeb.eu, il Professor Antonio Moretti ha spiegato come la Calabria da un punto di vista sismico sia una regione divisa in due parti, proprio da Catanzaro. Nella parte sud della regione si sono registrati terremoti più “recenti” (ad esempio quello del 1908), mentre in quella del nord il periodo di latenza risulta essere più lungo. Se, dunque, si prende in considerazione che storicamente non sono trascorsi più di 110/120 anni tra un sisma forte e l’altro, allora occorre tenere in considerazione che “più prima che poi un evento forte potrebbe arrivare“.