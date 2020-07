Terremoto, doppia scossa in serata nel centro Italia: ecco i dati Ingv

Doppia scossa di terremoto nel centro Italia avvertita in serata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto nella serata di oggi, giovedì 30 luglio 2020. La prima scossa è stata registrata alle ore 19:04 con epicentro localizzato nella città di Norcia in provincia di Perugia. La scossa di M. 2.5 ha avuto ipocentro localizzato a 9 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 38 km a est di Foligno, a 47 km a nord-est di Terni, a 50 km a ovest di Teramo, a 55 km a nord-ovest dell’Aquila. L’evento sismico, data la tenuità della magnitudo, non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose.

Scossa registrata in serata in provincia di Rieti

La seconda scossa della serata è stata registrata dall’Ingv alle ore 19:38 con epicentro localizzato nella città di Cantalice in provincia di Rieti. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.4 e un ipocentro localizzato a 9 km. L’evento sismico è stato localizzato a 22 km a est di Terni, a 44 km a ovest di Teramo, a 55 km a nord di Guidonia, a 56 km a sud di Foligno, a 57 km a nord di Tivoli, a 65 km a est di Viterbo. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose.

Le altre scosse registrate nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio 2020

In Italia sono state registrate due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata qlle ore 00:38 di magnitudo 2.8 con epicentro nel mar Tirreno meridionale. Ipocentro a 290 chilometri di profodità. Evento localizzato in mare, al largo, 58 km ad ovest di Cosenza, 71 km ad ovest di Lamezia Terme, 96 km ad ovest di Catanzaro. La seconda scossa è stata registrata in Calabria, di magnitudo 2.0 alle ore 3:27 a Tarsia, in provincia di Cosenza. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Tarsia, 7 km da Bisignano e Santa Sofia d’Epiro, 10 km da San Demetrio Corone e Roggiano Gravina.