Terremoto: forte scossa di terremoto nelle isole Salomone: dati ufficiali

Terremoto: forte scossa di terremoto nelle isole Salomone: dati ufficiali – Altre violente scosse di terremoto nella zona del Pacifico, a nord-est dell’Australia, in Papua Nuova Guinea, ma anche tra le isole Salomone e Vanuatu, l’ultima di magnitudo 5.9 sulla scala Richter. Sono tanti i terremoti avvenuti proprio in questa zone nel Pacifico negli ultimi mesi ma un collegamento sul perché di così tanti terremoti c’è, scopriamolo insieme. La zona ricade nel cosiddetto “anello di fuoco” che come già ricordato più volte, estendendosi per circa 40.000 km in una forma a ferro di cavallo che circonda l’Oceano Pacifico, l’Anello di Fuoco è la dimora di alcune delle forze più potenti, imponenti e letali viste sul nostro pianeta e rappresenta la zona con i vulcani attivi più numerosi e potenti del mondo. […]