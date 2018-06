Terremoto: forte scossa di terremoto in Indonesia. Molta la paura in zona, dati ufficiali. La terra sta continuando a tremare violentemente

Terremoto: forte scossa di terremoto in Indonesia. Molta la paura in zona, dati ufficiali– Altra violenta scossa di terremoto nel mondo, in Indonesia,a nord dell’Australia, alle 09.22 di questa mattina, orario locale, con una magnitudo di 4.9 sulla scala Richter. La scossa ha avuto una profondità di circa 50 km ed è stata nettamente avvertita nell’arcipelago. E’ stata localizzata presso Kerinci, zona vulcanica, che arriva fino ad un’altezza di 3800 metri, la più alta dell’isola di Sumatra. Sono tanti i terremoti avvenuti proprio in questa zone negli ultimi mesi ma un collegamento sul perché di così tanti sismi c’è, infatti la zona ricade nel cosiddetto “anello di fuoco” che come già ricordato più volte, è la dimora di alcune delle forze più potenti, imponenti e letali viste sul nostro pianeta e rappresenta la zona con i vulcani attivi più numerosi e potenti del mondo. Non sembrano esserci conseguenze a seguito del sisma, l’Indonesia è abituata a scosse di terremoto ben più forti di quella attuale. […]