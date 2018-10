Terremoto Grecia: mini tsunami lambisce le coste di alcune regioni del sud. Ingv spiega il fenomeno. Ondata di maremoto arrivata al sud

Terremoto Grecia: mini tsunami lambisce le coste di alcune regioni del sud. Ingv spiega il fenomeno – Dopo il violento terremoto che ha colpito la Grecia, con magnitudo 6.8 sulla scala Richter, è stato subito diffuso allarme tsunami anche per alcune coste delle nostre regioni meridionali. Onde “anomale” hanno infatti interessato dopo qualche ora dall’evento anche parte della Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Diversi testimoni delle zone citate hanno osservato chiaramente un aumento del livello del mare di circa mezzo metro in alcune località, soprattutto del Salento. L’area maggiormente interessata da questo fenomeno è stata quella compresa tra Otranto e Santa Maria di Leuca, nel leccese, dove si è visto un innalzamento del livello del mare, così come nella zona del crotonese, in Calabria. Ma a cosa è stato dovuto questo fenomeno? […]