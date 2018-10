Scossa di terremoto M 6.8 al largo delle coste della Grecia, segnalazioni da Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania: diramata allerta tsunami (poi ritirata in mattinata), registrata anomalia del livello del mare a Crotone

Terremoto Grecia, paura nel sud Italia: diramata allerta tsunami, anomalie nel livello del mare – Nella notte di oggi, venerdì 26 ottobre 2018, alle 00:54 (ora italiana) una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 (con replica di magnitudo 5.0 in mattunata) è stata registrata in mare, al largo dell’isola di Zante, in Grecia. L’evento sismico, distintamente avvertito in quasi tutte le regioni del sud Italia, è stato localizzato nel distretto Costa Occidentale Peloponneso, con un ipocentro a 10 km di profondità.

Migliaia di segnalazioni sono arrivare dal sud Italia, in particolare da Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito alla scossa di terremoto, ha diramato un’allerta tsunami per la Grecia e in contemporanea un’allerta arancio per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia (Ionio), con possibili variazioni del livello del mare inferiori a un metro e il consiglio di stare lontani da coste e spiagge.

La scossa di terremoto ha provocato un’anomalia di circa 10 centimetri del livello del mare a Le Castella, in provincia di Crotone. Alle ore 6:48 è stato poi diramato il messaggio di fine allerta, una volta appurato che le variazioni d el livello del mare fossero tornate ai livelli di prima del sisma.