Terremoto in Abruzzo oggi, giovedì 14 novembre 2019: scossa M 3.2 in provincia dell’Aquila – Dati INGV

Terremoto Abruzzo oggi, 14 novembre 2019: scossa M. 3.2 a Capitignano (AQ)

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto intensa in Abruzzo nella mattinata di oggi, giovedì 14 novembre 2019. Il sisma è avvenuto alle ore 10:55 di magnitudo 3.2 con epicentro a Capitignano, in provincia dell’Aquila e ipocentro a 15 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 21 km a nord-ovest dell’Aquila, a 35 km a ovest di Teramo, a 55 km a est di Terni. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione ma non ha causato danni a persone e cose.

Le altre scosse di oggi, 14 novembre 2019: scossa M. 2.2 in provincia di Foggia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Puglia nella mattinata di oggi, giovedì 14 novembre 2019: alle ore 8:31 sisma di magnitudo 2.2 con epicentro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, e ipocentro a 14 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 13 km a nord-ovest di Manfredonia, a 38 km a nord-est di Foggia e a 38 km a est di San Severo.

I terremoti di ieri, mercoledì 13 novembre 2019

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella giornata di ieri, 8 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. Tre delle quali hanno avuto epicentro localizzato sul Tirreno Meridionale, tra le ore 7:09 e 19:17. La maggiore scossa è stata di M. 2.7 alle ore 9:09 con ipocentro localizzato a 2 km di profondità.

Le altre scosse registrate ieri

L’Ingv ha registrato ieri, alle 3:43 un terremoto di magnitudo 2.3 a Colonna, in provincia di Roma, con ipocentro a 9 km. Alle 3:44 altra scossa di magnitudo 2.1 in mare con epicentro nel distretto Costa Molisana (Campobasso) e ipocentro a 6 km. Alle 5:31 scossa di magnitudo 2.3 a Rabbi, in provincia di Terni, e ipocentro a 11 km di profondità. Alle 11:25 sisma di magnitudo 2.6 a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, e ipocentro a 7 km di profondità.