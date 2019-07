Terremoto in Abruzzo oggi ,giovedì 18 luglio 2019: scossa M 2.2 in provincia di Teramo – Dati Ingv

Terremoto oggi 18 luglio 2019, diverse scosse registrate in serata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto nella serata di oggi, giovedì 18 luglio 2019: alle 20:57 sisma di magnitudo 2.4 a Menfi, in provincia di Agrigento, con ipocentro a 9 km di profondità (a seguire repliche di magnitudo 2.2 e 2.1). Alle 20:36 scossa di magnitudo 2.2 a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna, con ipocentro a 26 km di profondità. Alle 20:27 sisma di magnitudo 2.2 in mare: epicentro nel Tirreno Meridionale, ipocentro a 110 km di profondità. Nel pomeriggio, alle ore 12:42, sisma di magnitudo 2.1 a San Sossio Baronia, in provincia di Avellino, con ipocentro a 18 km di profondità.

Terremoto oggi Calabria, sisma M 2.1 in provincia di Reggio Calabria

Alle ore 9:57 l’INGV ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.1 a Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, 12 km ad est di Reggio Calabria.

Terremoto in Abruzzo oggi 18 luglio 2019, scossa M 2.2 a Teramo – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo alle ore 6:20 di oggi, giovedì 18 luglio 2019. Epicentro localizzato a Teramo, con ipocentro alla profondità di 23 chilometri.

I comuni coinvolti

Il sisma si è verificato ad un km da Teramo, 3 km da Torricella Sicura, 7 km da Campli, 8 km da Basciano, 9 km da Canzano, 10 km da Penna Sant’Andrea, Castellalto e Montorio al Vomano, 12 km da Cermignano e Civitella del Tronto, 13 km da Bellante, 14 km da Castel Castagna, Tossicia, Colledara e Rocca Santa Maria, 41 km ad ovest di Montesilvano, 42 km a nord est di L’Aquila, 48 km ad ovest di Pescara, 52 km a nord ovest di Chieti, 87 km ad est di Terni, 87 km ad est di Foligno.

Terremoto 17 luglio 2019, le scosse registrate ieri in Italia

Nella giornata di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vucanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. L’evento sismico strumentale più intenso è stato registrato ieri sera alle ore 21:17, sisma M 1.9 a Capracotta, in provincia di Isernia, con ipocentro a 18 km.