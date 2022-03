Terremoto in Abruzzo oggi, 2 marzo 2022, scossa M 2.1 in provincia dell’Aquila – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi anche alcune scosse di terremoto strumentali, non avvertibili dall’uomo. La più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle ore 1:17 a Ragusa, in Sicilia, ipocentro a 29 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Ragusa, 8 km da Modica, 14 km da Giarratana, 15 km da Chiaramonte Gulfi, 17 km da Scicli e Comiso, 18 km da Palazzolo Acreide, Rosolini e Ispica, 19 km da Monterosso Almo e Buscemi, 23 km ad est di Vittoria, 46 km ad ovest di Siracusa.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Abruzzo alle ore 5:36 di oggi, mercoledì 2 marzo 2022. Epicentro a Campotosto, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 14 km di profondità. Nella stessa zona alle ore 23:53 di ieri sera è stata registrata una scossa di magnitudo 2.6, con ipocentro a 14 km. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero oggi, 2-3-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.