Terremoto in Abruzzo oggi, venerdì 27 marzo 2020, scossa M 2.0 provincia di L’Aquila – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria ieri sera, alle ore 22:57. Epicentro a Citerna, in provincia di Perugia, ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Citerna, 2 km da Monterchi, 6 km da Anghiari, 8 km da San Giustino, Sansepolcro e Monte Santa Maria Tiberina, 12 km da Città di Castello, 18 km da Arezzo, 19 km da Caprese Michelangelo, 20 km da Pieve Santo Stefano, 49 km da Perugia, 66 km da Siena.

Alle 6:49 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Emilia Romagna. Epicentro a Fontanelice, in provincia di Bologna, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Fontanelice e Borgo Tossignano, 5 km da Casalfiumanese, 8 km da Casola Valsenio, 9 km da Castel del Rio, 15 km da Imola, 26 km da Faenza, 29 km da Bologna.

Alle ore 8:02 di oggi l’Ingv ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 a Forenza, in provincia di Potenza. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Forenza, 4 km da Maschito, 10 km da Venosa, 11 km da Ripacandida e Ginestra, 12 km da Acerenza, 27 km da Potenza, 44 km da Cerignola, 54 km da Andria, 60 km da Altamura.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo alle ore 1:42 di oggi, venerdì 27 marzo 2020. Epicentro a Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila. Ipocentro ad 11 km di profondità.

Terremoto 26 marzo 2020, ieri sera scossa M 2.4 in Puglia

Alle ore 19:01 di ieri sera l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Puglia. Epicentro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Ipocentro a 20 km di profondità. Evento localizzato a 7 km da San Giovanni Rotondo, 10 km da Cagnano Varano, 13 km da Carpino e San Marco in Lamis, 14 km da Monte Sant’Angelo, 16 km da Manfredonia, 18 km da Rignano Garganico, 35 km da San Severo, 37 km da Foggia, 54 km da Cerignola, 62 km da Barletta, 71 km da Andria, 74 km da Trani, 81 km da Bisceglie, 90 km da Molfetta.