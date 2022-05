Terremoto in Abruzzo oggi, 30 aprile 2022, scossa M 2.3 in provincia dell’Aquila – Dati Ingv

Terremoto in Abruzzo oggi, 30 aprile 2022, scossa M 2.3 in provincia dell’Aquila

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Abruzzo alle ore 22:40 di oggi, sabato 30 aprile 2022. Epicentro a Capitignano, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Non ci sono repliche di magnitudo pari o superiore a 2.0 da segnalare. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Capitignano, 5 km da Barete, 6 km da Pizzoli e Montereale, 7 km da Cagnano Amiterno, 9 km da Campotosto, 14 km da Scoppito e Borbona, 16 km da Amatrice e Crognaleto, 17 km da Posta e L’Aquila, 18 km da Cittareale, 20 km da Antrodoco, 38 km a sud ovest di Teramo, 54 km ad est di Terni, 70 km ad ovest di Montesilvano, 71 km a sud est di Foligno.

La scossa strumentale più intensa

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche alcune scosse di terremoto strumentali oggi. Queste scosse non sono avvertibili dall’uomo. Il sisma strumentale più intenso è avvenuto alle ore 3:28 della notte a Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, ipocentro a 10 km. Evento localizzato a 2 km da Savoia di Lucania, 3 km da Sant’Angelo Le Fratte, 6 km da Caggiano, Satriano di Lucania e Vietri di Potenza, 21 km ad ovest di Potenza.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 30 aprile 2022, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potrete leggere gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.