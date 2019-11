Terremoto in Abruzzo oggi, 7 novembre 2019, scossa M 2.8 in provincia di L’Aquila – Dati Ingv

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Abruzzo di magnitudo 2.8 e 2.5 Richter alle ore 1:13 e 4:39 di oggi , giovedì 7 novembre 2019. Epicentro a Balsorano, in provincia di L’Aquila. Ipocentro a 14 chilometri di profondità.

Alle ore 18:34 di ieri, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Emilia Romagna. Epicentro a Lama Mocogno, in provincia di Modena. Ipocentro a 56 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Lama Mocogno e Montecreto, 6 km da Sestola, 8 km da Polinago, 9 km da Fanano, Riolunato e Palagano, 41 km a nord ovest di Pistoia, 43 km a sud ovest di Modena, 48 km a sud di Reggio Emilia, 52 km a nord est di Lucca.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0, nel corso della giornata di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo su Centrometeoitaliano.it.