Terremoto in Abruzzo oggi, martedì 2 giugno 2020: scossa M. 2.6 sulla Costa Abruzzese – Dati INGV

Terremoto in Abruzzo oggi, martedì 2 giugno 2020: scossa nella notte sulla Costa Abruzzese

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, martedì 3 giugno 2020 una scossa di terremoto di M. 2.6 con epicentro localizzato sulla Costa Abruzzese e ipocentro localizzato a 32 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 34 km a nord-est di Teramo, a 38 km a Nord di Montesilvano e a 45 km a nord-ovest di Pescara. Nella nottata di oggi, l’Ingv ha registrato, sempre nella notte, una scossa di terremoto M. 2.2 sulla Costa Marchigiana Picena, ipocentro a 14 km. L’evento è stato localizzato a 65 km a nord di Montesilvano, a 69 km a nord di Pescara e a 69 km a nord est di Teramo.

Le altre scosse di terremoto oggi, martedì 2 giugno 2020

Nella nottata di oggi sono state registrate altre 4 scosse di terremoto. La prima alle ore 2.45 Palazzolo sul Senio (FI) di M. 2.1 e ipocentro localizzato a 7 km di profondità. La seconda scossa è stata registrata alle ore 3:51 nella città di Murello in provincia di Cuneo, di M. 2.2 e ipocentro a 12 km di profondità. Prosegue la sequenza sismica registrata nella città di Marradi in provincia di Firenze. Nella notte altre due scosse di terremoto di M. 2.2 e 2.1 sono state registrate nella medesima località alle ore 4:43 e 4:46. L’evento è stato localizzato a 27 km a sud-ovest di Imola, a 28 km a sud-ovest di Faenza e a 36 km a ovest di Forlì.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 1 giugno 2020

Nella nottata, in mattinata e nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Alle 18:06 è stato registrato un sisma di magnitudo 2.1 a Fiordimonte, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 km di profondità. Registrate 3 scosse di terremoto nella città di Marradi in provincia di Firenze. La maggiore di magnitudo 2.3 alle ore 13:44 e ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Le scosse, data la bassa intensità, non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni a persone o cose.