Terremoto in Abruzzo oggi, martedì 26 aprile 2022: scossa M 3.1 in provincia de L’Aquila | Dati INGV

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi, 26/4/2022, una serie di scosse strumentali . Ecco le più significative. Alle ore 6.56 sisma di magnitudo 1.8 a Militello in Val di Catania , nel catanese, ipocentro profondo 20 chilometri, evento sismico avvenuto a 34 km da Ragusa e 37 km da Vittoria. Alle ore 00.48 scossa di magnitudo 1.8 a Mignano Monte Lungo , in provincia di Caserta, ipocentro a 9 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 46 km da Caserta e 51 km da Aversa. FORTE SISMA AL CENTRO ITALIA, ECCO DOVE

Trema la terra in Abruzzo ! L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 6.39 di oggi, martedì 26 aprile 2022, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a 6 km da Pizzoli , in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 14 chilometri. L’evento sismico, avvertito dalle popolazioni locali ma che non ha provocato vittime né feriti o altri danni, ha avuto luogo a 12 km da L’Aquila, 36 km da Teramo, 60 km da Terni e 67 km da Chieti. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del sisma abruzzese: Barete (6 km da L’Aquila), Capitignano (9 km), Cagnano Amiterno (11 km), Campotosto (11 km), L’Aquila (12 km) e Montereale (12 km), tutti situati nell’aquilano. Poco più tardi, alle ore 7.23, sisma di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale , ipocentro profondo 176 km.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 26 aprile 2022, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potrete leggere gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.