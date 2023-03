Terremoto in Abruzzo oggi, martedì 7 marzo 2023: scossa M 2.4 in provincia de L’Aquila | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Abruzzo, ecco tutti gli altri sismi di giornata

Trema la terra in Abruzzo! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 5.07 di oggi, martedì 7 marzo 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Pescocostanzo, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, non rilevato dai residenti, ha avuto luogo a 47 km da Chieti e 60 km da Pescara. Ecco i comuni più vicini al luogo di origine del terremoto: Palena (7 km da Pescocostanzo), Rivisondoli (7 km), Campo di Giove (10 km), Lettopalena (10 km) e Roccaraso (10 km).

Le altre scosse del giorno

Alle ore 1.39 terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro profondo 9 km, sisma avvenuto a 43 km da Messina, 50 km da Reggio Calabria e 59 km da Acireale. Seguiranno aggiornamenti su altre eventuali scosse nel nostro Paese.

Le scosse strumentali

Diverse anche le scosse strumentali registrate dall’INGV in Italia oggi, 7-3-2-2023. Ecco le più significative. Alle ore 6.26 sisma di magnitudo 1.9 ad Acri, nel cosentino, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 2.52 terremoto di magnitudo 1.5 a Gaelata, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 9 chilometri.

